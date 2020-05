FIFA 20: La eLaLiga Santander torna online dall’8 Giugno!

La stagione competitiva di FIFA 20 è ormai ferma dal 13 Marzo, quando la stessa EA aveva annunciato la sospensione totale sia del proprio circuito eSport che dei vari campionati a livello nazionale a causa della pandemia globale da COVID-19.

Oggi invece seguendo l'esempio della Danimarca ( che ripartirà il 3 Giugno su Twitch), anche la eLiga ha ufficializzato il proprio ritorno con un motto creato insieme alla Movistar: #TornareÈVincere, adottato proprio per combattere lo stop dovuto alla pandemia.

Quindi l'8 Giugno i vari giocatori professionisti si affronteranno nel secondo torneo online da cui usciranno i migliori 16 player che disputeranno il torneo di Metà Stagione durante il 20 e il 21 Giugno.

Successivamente, il 22 Giugno si giocherà il Terzo torneo online al quale potranno partecipare anche giocatori amatoriali provenienti da tutta la Spagna.

La competizione terminerà ufficialmente il 4 e 5 Luglio con la Finale online in cui sarà incoronato il campione virtuale della eLiga Santander, che riceverà un assegno di 40.000 euro a fronte di un montepremi totale di 100.000 euro.

Da segnalare la grande sportività e forza della eLa Liga Santander che nel corso dei due mesi di lockdown non ha perso la voglia di far intrattenere e aiutare i propri fan nel periodo di isolamento sociale che ha colpito tutto il mondo.

Il connubio tra il calcio reale e quello virtuale è stato molto alto grazie alla creazione di vari tornei settimanali a cui hanno partecipato anche i giocatori professionisti sia della Liga Santander che della LaLiga Smartbank, secondo campionato spagnolo.

Basti pensare che solo con #LaLigaSantanderChallenge, ideata dal content creator dei G2 eSports ovvero Ibai Llanos, si sono raccolti circa 190.000 euro destinati all'UNICEF per la lotta al Covid-19.

Inoltre sul canale Youtube della eLiga, sono stati trasmessi una serie di video intitolati Zona eLaLigaSantander a cui hanno partecipato sia giocatori competitivi che giocatori professionisti con l'intento di commentare le notizie degli eSports a livello mondiale e scoprire i vari fattori chiave dei player professionisti del torneo virtuale.