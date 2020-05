Anno History Collection annunciata: quattro capitoli migliorati con grafica in 4K

Ubisoft ha annunciato Anno History Collection , una raccolta che ripropone quattro capitoli classici della serie ad ambientazione storica di Blue Byte, che verrano dunque rilanciati sul mercato con vari miglioramenti e una rielaborazione con grafica con supporto per il 4K .

Tutti i capitoli sono comprensivi delle varie espansioni e DLC usciti in seguito al lancio, dunque si tratta di un pacchetto decisamente ricco, oltre alle varie ottimizzazioni applicate sui contenuti originali.

Tra queste troviamo dunque il miglioramento grafico con supporto per 4K e varie altra aggiunte che verranno poi spiegate nelle prossime settimane, visto che Ubisoft non ha ancora rilasciato informazioni più precise al riguardo.

Tra i dettagli noti c'è però l'aggiunta del multiplayer per Anno 1503 e la presenza delle varie colonne sonore tra i contenuti aggiuntivi. La data di uscita di Anno History Collection è fissata per il 26 giugno 2020 su PC e il trailer di presentazione può essere visto in cima a questa pagina.