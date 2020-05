Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, i primi voti sono sensazionali

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è arrivato e così anche le prime recensioni dedicate, con i primi voti che tratteggiano un grande successo da parte di Monolith e Nintendo per questa riedizione di alto profilo per Nintendo Switch.

Le testate internazionali hanno tutte premiato il lavoro di ammodernamento effettuato su Xenoblade Chronicles, che a sua volta rappresenta già da una base di altissimo profilo in grado solo di migliorare con questa operazione di rielaborazione che assomiglia a tutti gli effetti a un vero e proprio remake.

Già la recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition pubblicata in questi minuti su Multiplayer.it, ad opera di Christian Colli, dimostra come sia stato fatto davvero un gran lavoro, che unito al grande gioco che già era di partenza porta la nuova esclusiva Nintendo Switch ad essere un altro successo per la console.

In sostanza, sembrano essere riconfermati i giudizi iniziali sul JRPG di Monolith, che potrà forse trovare su Nintendo Switch anche un pubblico più preparato ad apprezzare il gioco in questione rispetto all'uscita originaria su Wii.

Al momento, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ha un 89 di Metascore, con voti che dunque vanno tutti intorno al 9, vediamo alcuni dei primi voti internazionali raccolti finora: