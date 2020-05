PS5 e Xbox Series X: i 38 giochi PlayStation sono anche giochi Xbox per Tom Warren

Commentando la copertina e l'articolo dell'ultimo numero di OPM, Tom Warren, Senior Editor di The Verge, non ha voluto rinunciare a puntualizzare una cosa: quelli all'interno dell'elenco non sono solo "i 38 giochi per PS5", ma anche 38 giochi per Xbox Series X.

La strategia comunicativa di Sony e Microsoft di questo periodo cerca, ovviamente, di portare acqua al proprio mulino. Facendo così, però, sembra quasi che alcune caratteristiche siano esclusiva di PS5, mentre altre di Xbox Series X. Quando invece, a detta di molti, entrambe le macchine dovrebbero poter gestire più o meno gli stessi giochi. Un SSD performante, infatti, non è prerogativa di PS5, così come il ray tracing di Xbox Series X.

Ad alimentare questa confusione, però, ci avrebbe pensato anche Official PlayStation Magazine con il suo elenco di 38 giochi next-gen già in sviluppo per PS5.

Secondo il collega di The Verge, infatti, il presentare l'articolo all'interno della rivista come "i 38 giochi PS5" è fuorviante. Tutti, o quasi, i nomi presenti nella lista, infatti, arriveranno anche su Xbox Series X. Inutile, quindi, fare console war o proclami: entrambe le macchine potranno godere di questi videogames.

"Non siate troppo eccitati a proposito dei "38 giochi next-gen per PS5" a meno che siate eccitati anche per i giochi che arrivano su Xbox Series X." Con questo tweet Warren ha risposto alle polemiche e ai proclami di queste ore.

Un punto di vista interessante, anche se a ben vedere il fatto che i giochi arrivino su entrambe le piattaforme non dovrebbe diminuire l'attesa nei confronti di giochi quali Assassin's Creed Valhalla, Dying Light 2 o Battlefield 6, ma solo la voglia di fare futili polemiche, non credete?