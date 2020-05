Nvidia, gli ultimi driver GeForce sono ottimizzati per Valorant e Minecraft Dungeons

Nella giornata di oggi Nvidia ha pubblicato la più recente versione dei suoi driver GeForce. Queste istruzioni migliorano le prestazioni generali delle schede grafiche Nvidia, ma in particolare sono ottimizzati per far rendere al meglio in giochi come Valorant, Minecraft Dungeons, Disintegration e Crucible insieme al supporto per l'ultima versione di Microsoft Windows 10, aggiornata a maggio 2020.

Per chi non lo sapesse Valorant è il nuovo sparatutto ideato dai creatori di League of Legends. Recentemente abbiamo scoperto che Valorant sarà lanciato a inizio giugno dopo un lungo periodo in beta.

Minecraft Dungeons, questa la nostra recensione, è lo spin-off del celebre gioco di Mojang all'interno dei giochi di ruolo action. Alla Diablo, tanto per intenderci.

L'aggiornamento di Windows 10 offre una vasta gamma di nuove funzionalità che vanno dalla temperatura della GPU visualizzata in Task Manager all'introduzione della nuova grafica API Directx 12 Ultimate. Le GPU NVIDIA Geforce RTX hanno garantito il supporto del ray tracing DirectX sin dalla loro introduzione nel 2018 e continuano a supportare le ultime tecnologie di grafica come quelle di questa nuova API.

Tutti i driver Game Ready Nvidia sono certificati Microsoft WHQL.

Per scaricare il driver Nvidia occorre lanciare GeFroce Experience sul proprio PC o andare a questo indirizzo.