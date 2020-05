PS5: almeno 38 i giochi next-gen già in sviluppo, presentazione ormai certa a inizio giugno

PS5 ha almeno 38 giochi next-gen in sviluppo e ormai possiamo dare la presentazione della console come sicura a inizio giugno. A svelare il tutto è stata l'emersione della copertina del prossimo numero della rivista ufficiale PlayStation inglese, il 176, sul quale campeggia Eivor, il protagonista di Assassin's Creed Valhalla.

Più interessanti dell'artwork sono gli strilli di copertina, che vale la pena di esaminare nel dettaglio. In alto a sinistra c'è un bollino con scritto "PS5, 38 giochi next-gen + prime schermate di gameplay", da cui si desume l'informazione principale, ossia la quantità di giochi già in sviluppo per PS5 (in realtà sono quelli in uno stato tale da essere mostrabili, probabilmente ce ne saranno molti altri). In basso a sinistra possiamo invece leggere "PS5 Revs Up - Dirt 5 vs WRC 9 - I giganti del rally testa a testa su PlayStation 5", che ci fa desumere come due dei 38 giochi per PS5 siano Dirt 5 e WRC 9, entrambi in verità già annunciati. Un altro, nemmeno a specificarlo, è Assassin's Creed Valhalla, anch'esso già annunciato.

E la presentazione a giugno? Facile: la rivista dovrebbe uscire il 2 giugno, quindi è sicuro che Sony presenterà PS5 intorno a quella data. Quindi prepariamoci, perché la next-gen di Sony sta arrivando.