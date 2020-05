Logtech G915 TKL è una tastiera meccanica da gaming senza tastierino numerico

Logitech G ha annunciato la tastiera meccanica wireless Logitech G915 TKL, pensata per il gaming. Ha dentro tutte le tecnologie dell'ottima tastiera G915, ma è più compatta, grazie al suo sofisticatissimo design, e non ha il tastierino numerico.

Le performance wireless sono garantite dalle tecnologie Lightspeed e Lightsync RGB, oltre che dagli switch meccanici a basso profilo. L'autonomia della tastiera è di circa 40 ore. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Con tutte le dotazioni fondamentali per il gaming, la Logitech G915 TKL si adatta perfettamente a spazi più compatti, e può essere facilmente trasportata per eventi LAN o presso la casa di un amico. Inoltre, dispone di un apposito spazio per riporre la chiavetta Wireless sul retro della tastiera. Senza il tastierino numerico, avrete più spazio per posizionare il mouse più vicino alla tastiera, potendo quindi posizionare le braccia più vicine tra loro e rimanendo quindi più centrati e comodi, aspetto molto importante per tanti gamer in giro per il mondo.

"Fin dal lancio dell'originale Logitech G915, la community ha continuato a richiederci le stesse tecnologie in un design più compatto, e senza tastierino," dichiara Ujesh Desai, Vicepresidente e Direttore Generale di Logitech Gaming. "La G915 TKL combina wireless LIGHTSPEED, illuminazione RGB e una fantastica durata della batteria in un design elegante e ultra-sottile che va a stabilire un nuovo standard per le tastiere da gaming."

Questa tastiera premium dispone della pluri-premiata tecnologia di Logitech LIGHTSPEED, per una connessione senza fili ancora più veloce, con tempi di risposta di 1ms e ben 135 giorni di gioco con le luci spente (presumendo otto ore di gioco al giorno). Per la prima volta, Logitech G implementa la tecnologia LIGHTSPEED in una tastiera tenkeyless con illuminazione LIGHTSYNC RGB integrata. Grazie al LIGHTSYNC, sarà possibile personalizzare oltre 16,8 milioni di colori grazie al Logitech G HUB Advanced Gaming Software per l'esperienza RGB più immersiva di sempre. Con l'illuminazione RGB attiva, gli utenti potranno giocare per oltre 40 ore no-stop per ogni singola carica.

La tastiera meccanica da gaming G915 TKL dispone degli switch GL a basso profilo, alti circa la metà dei normali tasti, dotati però di performance superiori del 25% rispetto a questi ultimi e che garantiscono un comfort ancora maggiore. Disponibili in diverse versioni, GL Linear, GL Tactile e GL Clicky, la versione Linear permette una pressione dei tasti più soffice, mentre con la versione Tactile si coglierà direttamente il feedback del tasto per i gamer che vogliono 'sentire' la pressione. La versione Clicky invece, offre una digitazione più pronunciata, con feedback tattile, così da poter infastidire i propri compagni di stanza e mostrare orgogliosamente il proprio credo di veri gamer!

Tutte queste tecnologie e innovazioni sono state accuratamente progettate per essere integrate in una delle tastiere meccaniche più sottili del mercato, nonché la tastiera meccanica da gaming più avanzata mai prodotta da Logitech G.

La tastiera Logitech G915 TKL sarà disponibile nello store ufficiale del produttore e presso tutti gli altri rivenditori autorizzati a partire da giugno 2020. Il prezzo consigliato è di 229€.