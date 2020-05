Fortnite, tutte le skin segrete dell'aggiornamento 12.61

Come avrete notato, tra i file di gioco dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 hanno trovato anche un nuovo balletto dedicato agli streamer e ai creatori di contenuti più noti al mondo: è il Toosie Slide, probabilmente ispirato a Drake. Anche questo balletto verrà proposto all'interno del negozio di gioco nei prossimi giorni, in cambio di preziosi V-buck.

Da ultimo, qualcuno è riuscito persino a sbirciare tra i file criptati di Epic Games, trovando una skin di Jonesy a tema Agenzia, dunque vestito di tutto punto da buon agente segreto. Eccovi un video; in quest'ultimo caso gli sviluppatori potrebbero proporre il costume all'interno di un pacchetto speciale, venduto in cambio di denaro reale.

Some textures for an "Agent Jonesy" skin were added in today's update! 👀

It doesn't really look like a normal Item Shop skin, so it's probably an NPC for the event or something else.

(Credit me & @HYPEX if you repost this) pic.twitter.com/FPkIJXwrfS