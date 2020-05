Fortnite, Doomsday: conto alla rovescia cominciato, cos'è cambiato all'Agenzia?

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 si avvia ufficialmente verso la propria conclusione, per fare spazio alla Stagione 3 che debutterà nei primi giorni di giugno 2020. Ma prima i giocatori potranno vivere il tanto atteso evento Doomsday: qualcosa sta cambiando nel Battle Royale di Epic Games proprio nelle ultime ore. Scopriamolo insieme.

Tanto per cominciare è partito il conto alla rovescia dell'Evento Doomsday di Fortnite Capitolo 2: è possibile visionarlo all'interno della lobby di gioco o più dettagliatamente nella stanza di Mida. Per accedere a quest'ultima recatevi nella schermata del Pass Battaglia, poi in alto a sinistra al menù dell'Agenzia, infine selezionate Mida (ultima voce in elenco). Il conto alla rovescia è chiaramente visibile sulla scrivania, su un piccola sveglia digitale.

Apprendiamo in questo modo anche la data e l'orario dell'evento Doomsday, che avrà luogo nella modalità Battaglia Reale il prossimo sabato 30 maggio 2020 alle ore 20:00. Legati all'evento saranno anche i bocchettoni presenti nel lago al centro della mappa di gioco, presso l'Agenzia. Tra i cambiamenti dell'Agenzia infatti va annotata la fuoriuscita di bolle d'aria presso le valvole del lago: segno che è davvero possibile che il livello dell'acqua stia per innalzarsi.

Rumor e leak a tema Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, infatti, hanno previsto una mappa sommersa dall'acqua e l'arrivo dei veicoli-squalo: nei prossimi giorni Epic Games continuerà ad apportare piccole modifiche, e noi ve le segnaleremo tempestivamente.