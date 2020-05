Assassin's Creed Valhalla, ecco come funzioneranno i canzonamenti fra vichinghi

Assassin's Creed Valhalla includerà i canzonamenti (flyting), vere e proprie battaglie rap fra vichinghi: il creative director Ashraf Ismail ha spiegato come funzionano nel video che trovate qui in calce.

Si tratta di una pratica che esisteva realmente nel periodo in cui è ambientato Assassin's Creed Valhalla, l'Inghilterra di Alfredo il Grane, ed era ampiamente diffusa anche fra i Sassoni.

In pratica i guerrieri si ritrovavano a bere durante gli immancabili banchetti e si sfidavano a colpi di insulti in rima. Addirittura una leggenda norrena racconta di una sfida del genere fra Odino e Thor, con quest'ultimo uscito malamente sconfitto.

Nel gioco il protagonista, Eivor, si troverà dunque a dover affrontare questo tipo di scontri a base di rime: non sappiamo ancora come si svolgeranno in concreto, ma Ismail ha rivelato che completarli con successo darà diritto a qualche ricompensa.

L'uscita di Assassin's Creed Valhalla è prevista per questo autunno, nelle versioni PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.