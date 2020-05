Sony e PS4, vendite per 18,19 miliardi nel 2019: battute Tencent, Nintendo e Xbox

Sony ha totalizzato vendite per 18,19 miliardi di dollari nel 2019 con PS4 e la sua divisone gaming, conquistando la vetta della classifica per le game company migliori del mondo.

L'azienda giapponese ha battuto Tencent, che ha acquistato la serie di System Shock proprio in questi ultimi giorni, con i suoi 16,22 miliardi, e Nintendo, che nel 2019 ha dominato con Switch, con i suoi 12,01 miliardi.

La classifica che vedete in calce si basa unicamente sulle entrate relative alle divisioni gaming di ogni azienda, facendo dunque importanti distinguo per quelle realtà che vivono anche grazie ad altri settori produttivi, come ad esempio Bandai Namco.

Mancano nell'elenco CD Projekt RED, che non ha ancora presentato le entrate del 2019 ma sappiamo essere diventata il produttore di videogame più grande d'Europa, e Ubisoft per via degli infelici risultati finanziari dello scorso anno.

Per quanto riguarda invece Xbox, è interessante notare come mediamente la divisione gaming di Microsoft registri entrate pari a circa il 10% del totale dell'azienda americana, che come sappiamo è una delle più ricche al mondo.