System Shock, Tencent ha acquistato la serie da OtherSide Entertainment

Il colosso cinese dell'intrattenimento Tencent ha aggiunto un nuovo pezzo alla sua collezione. Dopo Riot Games, Supercell e investimenti in Platinum Games e Yager, Tencent ha acquistato anche la serie di System Shock da OtherSide Entertainment. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato oggi conferma. Grazie alla forza economica e all'esperienza, il colosso cinese riporterà System Shock "verso nuove altezze".

Dopo un periodo di apparente calma, Tencent è tornata a fare incetta di studi e licenze in occidente. Grazie al suo portafogli praticamente infinito, il colosso dell'entertainment possiede giochi quali League of Legends e Clash Royale, ma ha anche investito nello sviluppatore di Bayonetta o in quello di Spec Ops The Line.

Da oggi possiede anche la licenza di System Shock, uno dei giochi culto per PC. La licenza era nelle mani di OtherSide Entertainment, il piccolo studio indipendente formato da veterani del settore che ha pubblicato recentemente Underworld Ascendant. Un gioco non recepito benissimo, per esempio questa è la nostra recensione di Underworld Ascendant, cosa che potrebbe aver messo in difficoltà lo studio, che si è trovato costretto a dover capitalizzare il suo assets più prezioso.

"Come studio Indie molto piccolo, è stata una sfida portare avanti un progetto simile con le nostre sole forze. Crediamo fermamente che le capacità e le conoscenze di Tencent porteranno il franchise di System Shock verso nuove altezze," ha detto lo studio attraverso Twitter, confermando le indiscrezioni degli scorsi giorni.

A questo punto staremo alla finestra per scoprire come il colosso cinese deciderà di gestire la licenza, a chi affiderà lo sviluppo e che tipo di gioco creerà. Allo stesso modo vaglieremo il futuro di OtherSide Entertainment, per vedere cosa svilupperà da adesso in poi.

Pensate che questo cambio farà bene a System Shock?

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward. — OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020