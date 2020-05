iOS e iPad OS 13.5 disponibili, Apple pubblica le API per Immuni e altri programmi

Apple ha pubblicato oggi l'aggiornamento 13.5 di iOS e iPad OS. Si tratta di un update importante, dato che contiene diverse novità, molte della quali pensate per contrastare la diffusione del COVID-19. All'interno, infatti, troviamo le API e gli strumenti per creare app di tracciamento come Immuni.

Non solo, sono state modificate anche alcune app come Face ID: in presenza di mascherina, Face ID salterà il processo di identificazione del volto mostrando immediatamente il tastierino numerico. Anche FaceTime si aggiorna per adattarsi meglio alle esigenze di questo periodo: la schermata predefinita, adesso, sarà quella totale, con la persona che parla evidenziata e le altre opacizzate. Si potrà decidere di disattivare lo zoom automatico su chi parla, rendendo meno schizofreniche le chiamate di gruppo.

Grazie a iOS e iPadOS 13.5 si potranno condividere le proprie canzoni da Apple Music direttamente sulle Stories di Instagram così come sono stati coretti alcune vulnerabilità di sistema.

Contemporaneamente sono stati pubblicati anche gli aggiornamenti per i sistemi operativi più vecchi, iOS 12.4.7 integra alcuni fix di sicurezza, mentre tvOS 13.4.5 aggiorna anche il sistema operativo di Apple TV.

Come sempre gli aggiornamenti sono disponibili tramite l'apposito menù nelle impostazioni. Per procedere all'installazione è necessario essere connessi ad una rete Wi-Fi ed aver la batteria al 50% o sotto carica.

Ecco la lista completa delle novità: