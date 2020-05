Gran Turismo 7 su PS5 nel 2020? Il logo compare nella notte ma viene smentito

Un piccolo logo di Gran Turismo 7 è comparso nel corso della notte all'interno di un post pubblicitario da parte di Next Level Racing, una compagnia specializzata nella creazione di accessori per giochi di guida su licenza PlayStation, facendo pensare che il gioco sia in arrivo nel 2020 al lancio di PS5 ma l'azienda ha poi smentito di avere informazioni al riguardo.

Il logo di Gran Turismo 7 è stato mostrato, nell'immagine condivisa su Instagram, accanto a quello di altri giochi previsti per quest'anno, come Dirt 5, Automobilista 2 e F1 2020, accompagnato da un post che domanda "Quale racing game attendete di più nel 2020?"

Questo ovviamente ha scatenato subito le voci di corridoio su una possibile conferma, non ancora emersa in via ufficiale, sull'arrivo del nuovo capitolo della serie Polyphony Digital nel 2020 al lancio di PS5, cosa che peraltro è già rientrata in diverse voci di corridoio ultimamente.

La compagnia australiana ha però ritrattato la questione, visto il polverone sollevato: "Il nostro team si è reso conto che un post recente utilizzante un logo è stato mal interpretato dai media e non riflette alcuna informazione in nostro possesso, neghiamo di avere qualsiasi informazione riguardante il lancio di GT7".

Next Level Games ha in seguito rimosso il posto con l'immagine incriminata, scusandosi con tutti. In molti continuano tuttavia a pensare che la rimozione possa essere stato un atto dovuto per aver infranto un NDA e aver svelato il logo prima del tempo, dunque resta viva l'idea che Gran Turismo 7 sia già in avanzato stato di sviluppo e previsto come gioco di lancio di PS5, ma ovviamente siamo sempre nel regno delle voci di corridoio.

Già un anno fa si parlava della possibilità che Gran Turismo 7 fosse previsto in uscita su PS5 al lancio, mentre l'unica menzione ufficiale avuta di recente arriva da Kazunori Yamauchi, il quale ha semplicemente detto l'estate scorsa che Gran Turismo 7 celebrerà la storia della serie.