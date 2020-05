GTA 5 e Red Dead Redemption 2: vendite incredibili per i giochi Rockstar Games a nuovi record

GTA 5 continua a diffondersi sul mercato a un ritmo impressionante, come dimostrano i nuovi numeri relativi alle vendite dei maggiori giochi Take Two che riportano 130 milioni di copie vendute per Grand Theft Auto V e oltre 31 milioni di copie per Red Dead Redemption 2.

Inutile dire che i due giochi Rockstar Games guidano la classifica dei giochi più venduti per il publisher Take Two, dall'alto dei loro record, considerando che solo un fenomeno come Minecraft, con i suoi oltre 200 milioni di copie, è ormai in grado di superare il celebre action game sandbox ad ambientazione criminale.

L'andamento è simile per i due giochi, bisogna infatti anche considerare la diversa quantità di tempo che i due titoli Rockstar Games hanno passato sul mercato. Gran Theft Auto V è uscito in forma originale nel 2013 e ha piazzato 130 milioni di copie in quasi sette anni di permanenza, mentre Red Dead Redemption 2 risale a meno di due anni fa. Nel complesso, in entrambi i casi si tratta di giochi in grado di vendere in media quasi 20 milioni di copie all'anno.

In effetti, alla fine del 2019 GTA 5 aveva già raggiunto 120 milioni di copie, a dimostrazione di come abbia fatto un salto di altri 10 milioni nel giro di qualche mese, evidentemente, il tutto senza considerare anche i guadagni da micro-transazioni da parte di GTA Online.

Un colpo alle vendite potrebbe essere stato dato dalla distribuzione di GTA 5 gratis su Epic Games Store, ma ormai i risultati possono dirsi decisamente soddisfacenti da parte di Rockstar Games.

Per il resto, anche altri giochi Take Two si sono confermati million seller nel recente aggiornamento sulle vendite, come NBA 2K20 a 12 milioni, superando così del 33% le vendite di NBA 2K19, ottimi risultati anche per Borderlands 3 già a 10 milioni e The Outer Worlds a 2,5 milioni di copie vendute.