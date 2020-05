Multiplayer Risponde torna oggi alle 16: fate le vostre domande!

Come ogni giovedì, torna Multiplayer Risponde. La nostra rubrica di approfondimento sarà in diretta oggi a partire dalle 16 con un nuovo appuntamento, rigorosamente in live. Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande e, come sempre, darà la precedenza a quelle scritte nei commenti di questa news.

Approfittatene!

Gli argomenti di cui parlare sono molteplici: dal famigerato calendario degli eventi estivi di Jeff Grubb, alle ultime indiscrezioni su PS5 e Xbox Series X, come i commenti sulla demo dell'Unreal Engine 5 fatti da alcuni tra i più celebri sviluppatori del settore al video di gameplay di The Last of Us 2.

Sbizzarritevi con la fantasia e mettete alla prova la conoscenza enciclopedica di Vincenzo!

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!