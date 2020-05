Unreal Engine 5: la demo PS5 che gira su PC è un falso, rivela Tim Sweeney

La demo dell'Unreal Engine 5 mostrata in azione su PS5 è stata fatta girare su PC con performance migliori rispetto alla nuova console Sony? Si tratta in realtà di un falso, ha rivelato Tim Sweeney.

La notizia che circola da alcune ore, e che diversi lettori ci hanno segnalato, parla di un notebook con RTX 2080 e SSD NVMe standard, un Samsung 970 EVO Plus, su cui un ingegnere di Epic Games avrebbe fatto girare l'ormai ben nota demo di Unreal Engine 5 a 1440p e 40 fps contro i 30 di PlayStation 5.

Ebbene, Tim Sweeney ha chiarito che ciò che viene mostrato su quel laptop è semplicemente un video della demo in questione. La divisione cinese di Epic Games non ha mai fatto quelle dichiarazioni sulle performance dell'UE5 in ambiente Windows: si tratta semplicemente di una notizia falsa.

Come evidenziato dallo stesso Sweeney, la demo è stata mostrata su PS5 e non PC per via dell'efficienza e dell'integrazione della console Sony, nel senso che quella particolare dimostrazione è stata calibrata su tale specifco hardware.

Tuttavia l'Unreal Engine 5 sarà supportato pienamente da PS5 e Xbox Series X, e sarà scalabile anche sulle piattaforme di attuale generazione: PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre naturalmente al PC.