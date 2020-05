Unreal Engine 5: la demo gira bene anche su notebook con RTX 2080 e SSD NVMe standard?

Unreal Engine 5 e la sua ormai celebre demo continuano ad essere al centro dell'attenzione, con dibattiti che stanno continuando ininterrottamente da un paio di giorni e a cui dobbiamo aggiungere anche un nuovo elemento, ovvero un livestream da parte di alcuni sviluppatori di Epic Games China che, a quanto pare, hanno riferito che la demo funziona anche su un notebook con RTX 2080 e SSD NVMe standard, oltretutto con performance migliori almeno per quanto riguarda alcuni aspetti.

La questione va presa con le pinze perché la fonte è effettivamente un ingegnere di Epic Games China ma considerando che il video è in cinese c'è l'ostacolo della lingua che al momento rende poco comprensibile tutta la faccenda. In ogni caso, in base a varie traduzioni, sembra che intorno al minuto 53:00 gli sviluppatori sostengano che la demo funziona su un notebook con RTX 2080 (la versione per dispositivi portatili, dunque non quella "piena") e SSD, che sembra essere il Samsung 970 EVO Plus, dunque tra i più performanti ma sempre rimanendo nell'ambito di quello che si trova attualmente come standard sul mercato PC.

Sembra peraltro che su tale configurazione la demo di Unreal Engine 5 raggiunga i 40 fps invece dei 30 fps che sembrano caratterizzare la demo su PS5, almeno per quanto riguarda la prima scena, quella dove entra in gioco soprattutto la tecnologia Lumen, inoltre non viene fatta menzione della risoluzione a cui andrebbe su tale configurazione. Viene fatta menzione del fatto che la demo funzioni con editor acceso anche sopra i 40 fps, con i 60 fps che sono considerati l'obiettivo per una scena del genere su next gen.

Molto interessante anche quello che emerge a 2:07:00, in cui sembra che gli sviluppatori sostengano che per la parte finale del volo non sia necessario per forza un SSD ad alta velocità come quello presente in PS5, ma possa funzionare bene anche su un SSD NVMe standard. In quest'ultimo caso è probabile che sia necessaria una certa ottimizzazione nella sistemazione dei dati, forse con duplicazione e utilizzo di dati ridondanti in modo da rendere più veloce l'accesso al disco, un sistema che appunto PS5 cerca di superare con l'utilizzo dell'SSD veloce.

In ogni caso, quello che emerge è che tale parte della demo non è eccessivamente impegnativa dal punto di vista della gestione e dell'accesso ai dati e che può essere sostenuta anche da SSD di livello non eccessivamente fuori dal mondo, anche se non è chiaro a quali condizioni, se con delle riduzioni qualitative o di performance.

Ovviamente, prendete tutto come informazioni non confermate, al di là della fonte che sembra essere attendibile, ma potrebbe essere un capitolo interessante nell'eterno dibattito sulla demo tecnica di Unreal Engine 5, paradossalmente passato dall'essere l'engine più multipiattaforma della storia a una sorta di benchmark utile per la console war, in attesa di iniziare a parlare di giochi veri e propri.

In ogni caso, forse anche per placare gli animi, una delle ultime dichiarazioni di Tim Sweeney dice che Unreal Engine 5 sarà supportato pienamente da PS5 e Xbox Series X e sarà scalabile.