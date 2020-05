GTA V diventa next gen e fotorealistico con la mod NaturalVision Evolved

GTA V ha ormai 7 anni sul groppone, considerando la sua prima uscita, ma riesce ancora a stupire tecnicamente grazie al grande lavoro dei modder che continuano a rielaborarlo, come visibile in questo impressionante video che mostra il gioco Rockstar con grafica fotorealistica e next gen attraverso l'applicazione della mod NaturalVision Evolved.

La mod in questione è una versione evoluta della NaturalVision Remastered, sviluppata soprattutto da Razed con il supporto di vari altri modder della community ed è probabilmente una delle più impressionanti dal punto di vista grafico, anche per la quantità di elementi che va a modificare nel motore grafico.

Sono tante le azioni effettuate da NaturalVision Evolved su GTA V, come sostituzione e miglioramento delle texture in modo da rendere più realistici i materiali, miglioramenti di alcuni modelli 3D, aumento di risoluzione e applicazione di un'ampia gamma di effetti.

Tra questi, in particolare, si nota un miglioramento generale al sistema di gestione delle luci e l'aggiunta di molti riflessi, oltre a incremento degli effetti meteorologici, colori ambientali, tone mapping e molto altro. La mod NaturalVision Evolved è attualmente disponibile in early access ma può essere scaricata solo sostenendo il Patreon di Razed con il tier a 10 dollari.

GTA V è disponibile gratis su Epic Games Store in questi giorni, nel caso non ve ne siate accorti, dunque se non l'avete ancora fatto correte a scaricarlo. Peraltro dopo aver fatto crollare i server dello Store la situazione sembra essersi ormai normalizzata.