Animal Crossing: New Horizons, giocatore cerca di vendere le rape durante la diretta di Conte

Questa sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una nuova conferenza in diretta nazionale, per fornire a tutti i cittadini italiani (e alle imprese) le direttive circa le prossime mosse contro il coronavirus, in vigore da questo lunedì 18 maggio 2020. Ma non siamo qui per parlarvi di politica, perché restiamo pur sempre un sito dedicato ai videogiochi. Siamo qui perché un giocatore è subentrato con una precisa richiesta, a tema Animal Crossing: New Horizons.

Il giocatore in questione (perché solo di un conoscitore di Animal Crossing: New Horizons può trattarsi) ha cercato di vendere le rape durante la diretta del premier. Più precisamente, ha commentato la diretta su Facebook con una domanda ben precisa, forse sofferta considerando che potrebbe aver speso moltissime stelline nell'acquisto delle rape domenica scorsa. E cioè, citando testualmente: "a quanto stanno le rape?". Del resto con le rape si possono guadagnare moltissime stelline su Animal Crossing, come saprete.

Un commento certamente fuori luogo durante un evento simile, secondo il parere di alcuni quantomeno inopportuno; ma anche divertente, è innegabile. Del resto la sezione commenti di queste live a cos'altro dovrebbe servire, se non ad esprimersi in tutta la propria creatività? Trovate un'immagine che documenta l'accaduto poco più avanti.

Ovviamente Conte non ha risposto a questo giocatore, e probabilmente non leggerà mai il suo commento. La speranza è che lui riesca a vendere le sue rape entro domani mattina, altrimenti su Animal Crossing: New Horizons marciranno inesorabilmente. Ah, l'altra grande speranza è che l'Italia esca al più presto dalla preoccupante situazione legata al coronavirus.