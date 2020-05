Control spiegherà qualcosa di Alan Wake nella prossima espansione

Control conterrà un particolare riferimento ad Alan Wake all'interno della prossima espansione, AWE, la seconda prevista per l'action adventure di Remedy che a quanto pare si collega in maniera curiosa all'altro gioco del team che esplorava vari aspetti del sovrannaturale.

Rientrando anche nelle varie iniziative che in questo periodo ricordano Alan Wake, visto il decimo anniversario in corso, Control spiegherà dunque qualcosa degli eventi occorsi a Bright Falls nel gioco originariamente uscito su Xbox 360 e poi su PC, visto che alcuni contorni della storia sono rimasti piuttosto oscuri, a dire il vero anche in attesa di eventuali seguiti alla storia che però non sembrano voler arrivare.

In Control: AWE, dunque, vedremo come il Federal Bureau od Control contenga delle informazione sulle vicende di Bright Falls, e secondo Sam Lake di Remedy potremo capire qualcosa di più profondo sulla storia di Alan Wake e gli strani eventi che l'hanno circondato.

"Abbiamo l'opportunità di guardare indietro a quanto è accaduto in Alan Wake e come il Bureau vede quegli eventi", ha affermato Lake, come riportato da IGN, "Be', c'è questo evento sovrannaturale che ha avuto luogo a Bright Falls e da lì sono partite alcune definizioni particolari. Ci sono persone che dicono amiamo Alan Wake ma non abbiamo precisamente capito cosa accade nella storia e ora ho giocato Control e ho finalmente capito!"

La nuova espansione AWE prenderà precisamente in considerazione gli eventi di Alan Wake in maniera più chiara: "Posso dire che troverete più informazioni sulle ricerche effettuate dal Bureau su quanto successo in Alan Wake e a che punto sono arrivati con le indagini".

Control ha prodotto 30 milioni di euro di ricavi, è emerso dagli ultimi dati finanziari di Remedy, cosa rappresenta un grande successo per un gioco così particolare e fa ben sperare per il futuro dell'IP. Su PC ha il supporto DLSS 2.0 su GeForce Now.