Wasteland 3, gestione dei personaggi e combattimento spiegati in video da InXile

Wasteland 3 è protagonista di un nuovo video di approfondimento pubblicato da IGN in collaborazione con InXile, nel quale il lead designer David Rogers spiega vari aspetti del gioco per PC e Xbox, soprattutto per quanto riguarda creazione e gestione dei personaggi oltre al sistema di combattimento.

Secondo quanto riferito, Wasteland 3 dovrebbe consentire un ampio controllo sulla costruzione dei personaggi e sulla loro evoluzione, con una quantità notevole di statistiche da tenere in considerazione e abilità speciali e per collegati a queste di conseguenza. La distribuzione dei punteggi determina sia bonus che penalità, pertanto la personalizzazione è una faccenda piuttosto complessa da valutare.

Queste ampie possibilità di specializzazione tornano utili nella creazione della squadra, visto che i diversi personaggi dovranno combinarsi al meglio per formare un party equilibrato, anche se c'è comunque una notevole libertà creativa anche in questo senso, che si associa alle varietà di approcci al combattimento rese possibili dal gioco.

In Wasteland 3 assume una grande importanza anche il Kodiak, ovvero il veicolo con cui il party si sposta e che consente di affrontare territori impervi e proteggere anche dal freddo glaciale del Colorado post-atomico. Anche nelle fasi di spostamento all'interno del mondo è possibile imbattersi in scontri random, a cui prenderà parte anche lo stesso Kodiak grazie alle armi e agli equipaggiamenti che possono essere montati.

Wasteland 3 è stato rinviato causa coronavirus, come diversi altri titoli, e arriverà il 28 agosto 2020. Per saperne di più, vi rimandiamo al Provato da parte di Simone Tagliaferri.