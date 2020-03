Wasteland 3, il provato

Wasteland 3 non è ancora il primo gioco di inXile dopo l'acquisizione di Microsoft, ossia il progetto era già in via di sviluppo da anni quando la software house di Brian Fargo è stata comprata dal colosso di Redmond e unita agli Xbox Game Studios. Eppure ci è bastato provare la versione beta per qualche ora, ampiamente incompleta ma abbastanza indicativa, per verificare come le maggiori disponibilità finanziarie gli abbiano fatto bene. Me riparleremo dopo.

Wasteland 3 non ha perso nulla del fascino del secondo episodio, quel piccolo miracolo reso possibile grazie a Kickstarter, ma allo stesso tempo si è fatto più amichevole, smussando qua e là alcune spigolature del vecchio sistema di gioco, ora molto più compiuto nel voler essere una via di mezzo tra quello di un gioco di ruolo hardcore di stampo classico e quello della serie XCOM di Firaxis, prendendo anche elementi da altri titoli del genere per ampliare il più possibile la formula originale.

Del resto il mercato è cambiato moltissimo nel corso degli ultimi anni ed era inevitabile per inXile farsi più ambiziosa. Quando Wasteland 2 cercava soldi su Kickstarter quello dei giochi di ruolo classici era un genere che sopravviveva solo grazie agli sforzi della scena indipendente, con software house minuscole come Spiderweb e progetti coraggiosi quanto minimali quali The Age o f Decadence a reggere le speranze dei fan.

Poi sono arrivati Wasteland 2, Pillars of Eternity, i Divinity: Original Sin, il recente Disco Elysium e vari altri titoli a dimostrare che c'era ancora voglia di giochi di ruolo che non fossero degli action mascherati con delle statistiche. Il risultato però è che l'asticella si è alzata e il mercato ha sviluppato dei nuovi punti di riferimento qualitativi che non possono essere ignorati.