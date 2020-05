Alan Wake compie 10 anni: ringraziamenti di Remedy e sconti sui giochi

Alan Wake compie oggi 10 anni e non potevano mancare degli eventi per ricordare la ricorrenza, che comprendono l'obbligatorio tweet istituzionale di Remedy e anche degli sconti su Steam e GOG per i titoli della serie.

Il tweet di Remedy potete leggerlo qua sotto: "Oggi è il decimo anniversario di Alan Wake! Grazie a tutti coloro che hanno condiviso l'amore per questo gioco con noi, che l'abbiate giocato all'epoca del lancio o scoperto solo ieri".

È peraltro prevista una celebrazione dei 10 anni con una diretta streaming, che tuttavia non sembra portare particolari novità di rilievo, purtroppo. Si tratterà dunque solo di un evento celebrativo che riguarda il passato, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Per il resto, nel caso non l'abbiate ancora fatto potete acquistare Alan Wake a prezzo veramente basso con gli sconti attuali: su Steam trovate il pacchetto Alan Wake Franchise che comprende il capitolo originale e Alan Wake American Nightmare tutto a 20 euro, oppure il primo capitolo da solo a 1,24 euro con la collezione degli extra a 1,67 euro. Anche su GOG c'è lo sconto del 90% che consente di acquistare Alan Wake a 1,29 euro.

Per il resto, potete ripercorrere il particolare gioco Remedy nello speciale di oggi di Alessandra Borgonovo, che illustra come dieci anni dopo è sempre lo Stephen King dei videogiochi.

🥳 Today is the 10th anniversary of the release of Alan Wake! 🥳

Thank you to everyone who has shared their love for the game with us, whether you've played it on release day or just discovered it yesterday. 💙 #10yearsofAlanWake 🔦 pic.twitter.com/tImlmpqVHk