PS5, la tech demo in Unreal Engine 5 richiederebbe su PC una RTX 2070 Super

La tech demo in Unreal Engine 5 che è stata mostrata in azione su PS5 potrebbe girare anche su PC? Secondo Epic Games sì, a patto di possedere almeno una scheda video RTX 2070 Super.

Come rivelato dall'analisi di Digital Foundry, la demo utilizza una risoluzione dinamica e gira per la maggior parte del tempo a 1440p, senza l'impiego di ray tracing.

Tuttavia una RTX 2070 Super non sarebbe l'unico requisito: Epic Games ha tessuto le lodi del fenomenale SSD di PS5, e in effetti senza la sua velocità di caricamento degli asset non sarebbe possibile ottenere quei risultati.

Per poter far girare la demo su PC, dunque, servirebbe anche un SSD NVMe di ultima generazione, con interfaccia PCI Express 4.0 e caratteristiche il più possibile vicine a quello montato su PlayStation 5.

La dimostrazione di Epic Games ha dunque chiarito in maniera eloquente i motivi per cui un disco molto veloce può fare la differenza nell'ambito della prossima generazione di console. Vedremo come risponderà Microsoft...