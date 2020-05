Diablo 3, ecco il suo aspetto dark prima della svolta colorata

Diablo 3 non è sempre stato caratterizzato da quella quantità di colori ed elementi variegati su schermo che abbiamo visto nel gioco, e il suo stile più dark e goticheggiante è emerso in alcune immagini di una versione preliminare che non ha poi raggiunto la fase definitiva.

Diablo 3 è stato un enorme successo commerciale, eppure la sua introduzione ha incontrato anche delle proteste all'epoca della presentazione, specialmente da parte di alcuni utenti appassionati che hanno contestato subito l'aspetto fin troppo colorato e vivace del suo stile grafico, in contrasto soprattutto con il primo capitolo anche se a dire il vero già Diablo 2 aveva introdotto una notevole varietà di scenari e scelte cromatiche.

Le immagini visibili qui sotto provengono da Oscar Cuesta, ex-artist presso Blizzard North, che si è occupato dello sviluppo di Diablo 3 e mostrano come il gioco doveva apparire nelle prime fasi dello sviluppo. Si trattava di uno stile chiaramente più in linea con il primo Diablo, ma in una fase ancora molto preliminare.

Considerando che si tratta di elementi che risalgono al 2005, è chiaro che siano decisamente vecchi e probabilmente non sono stati presi più di tanto in considerazione nel prosieguo dello sviluppo, visto che l'aspetto definitivo di Diablo 3 si è poi delineato in maniera piuttosto diversa.

Resta comunque una testimonianza interessante del lungo lavoro svolto sul terzo capitolo della serie e sul repentino cambio di stile adottato. Proprio un ritorno a quell'oscurità tipica sembra invece caratterizzare lo stile di Diablo 4. Nel frattempo, sono emerse altre voci di corridoio sull'esistenza di Diablo 2 Resurrected, ovvero la versione rimasterizzata del secondo capitolo.