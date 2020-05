Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di ana_chuu

Non vedevate l'ora di poter tornare ad ammirare un cosplay della Bunny Bulma di Dragon Ball, non è vero? Bene: oggi giovedì 14 maggio 2020 è il vostro giorno fortunato. E dunque continuate a leggere questa notizia, così da non rimanere delusi.

La cosplayer ana_chuu ha deciso di rendere omaggio a Dragon Ball, manga e anime del maestro Akira Toriyama di cui certamente non c'è bisogno di troppe presentazioni. L'artista ha scelto di impersonare una versione estremamente sensuale del personaggio femminile Bulma, ovvero la sexy Bunny Bulma del primo arco narrativo della serie. Solo chi ha vissuto l'epoca d'oro negli anni '90 probabilmente se la ricorderà subito; tutti gli altri sappiano che attorno a Bunny Bulma si è venuto a creare una sorta di club di cultori.

Ecco dunque l'immagine del cosplay di sexy Bunny Bulma realizzato da ana_chuu. Inutile sottolineare come su Instagram questo lavoro abbia da subito ottenuto numerosi consensi. Ma prima di salutarci ricordiamo che sulle nostre pagine troverete anche i cosplay dedicati a tanti altri personaggi. Per esempio: