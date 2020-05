Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di TioLektor

Era da un po' che non si vedevano in rete cosplay dedicati alla bella Bunny Bulma della prima serie manga e anime di Dragon Ball; finalmente l'attesa è finita, e oggi sabato 9 maggio 2020 torniamo a mostrarvene almeno uno.

In realtà non dovete ringraziare noi, ma prima di ogni altra cosa TioLektor che ha postato su Twitter questo sexy cosplay dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball; il personaggio è apparso in pochissimi episodi e capitoli dell'opera di Akira Toriyama. Pochi ma significativi: è rimasta un po' nei cuori di tutti i fan. Non conosciamo invece la cosplayer in foto, ma sappiamo che è messicana grazie alla descrizione fornita.

Eccovi l'immagine della sexy Bunny Bulma di Dragon Ball: vi piace il cosplay? O poteva essere realizzato con più cura di quella che, tuttavia, non ci sembra mancare? Se siete estimatori di questi costumi, non potrete fare a meno di dare un'occhiata anche al sexy Vegeta in versione femminile di Jessica Nigri e alla versione femminile di Radish.