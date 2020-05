Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di cosplayurway

Torna l'appuntamento giornaliero con i cosplay dedicati al mondo degli anime e dei manga: oggi 4 maggio 2020 vi mostreremo una nuova immagine dedicata a Dragon Ball, precisamente alla Bunny Bulma tanto amata dal pubblico (dei cosplayer e delle fiere del fumetto in primis).

Il nuovo costume della versione super sexy di Bulma è stato realizzato da cosplayurway, artista molto attiva nel settore che si è impegnata in passato già in altri lavori non legati necessariamente a Dragon Ball. La Bunny Bulma di cosplayurway ha tutte le carte in regole per essere una delle migliori tra quelle realizzate dall'ultimo periodo, senza essere eccessivamente provocante. L'acconciatura della parrucca non è di certo eccellente, ma non si può volere tutto dalla vita.

Come sempre l'ultima parola l'avete voi lettori, dunque: vi piace il cosplay di Bunny Bulma di cosplayurway? O preferite quelli che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane? Eccovi l'immagine. Restando in tema Dragon Ball Z, date anche un'occhiata al cosplay di sexy Androide C18 e al Vegeta in versione femminile di Jessica Nigri.

Da ultimo (e qui chiudiamo davvero) vi ricordiamo che il primo DLC di Dragon Ball Super è finalmente disponibile su Dragon Ball Z: Kakaraot.