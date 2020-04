Dragon Ball Z: Kakarot, Il risveglio di un nuovo potere (Parte 1)

Nella nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot crediamo di essere stati molto chiari: al netto di alcuni difetti più o meno marcati, il titolo sviluppato da CyberConnect2 sprigionava un affetto contagioso nei confronti dell'opera di Akira Toriyama, trasformata in un action GDR bellissimo da vedere e molto divertente da giocare, specialmente se si appartiene alla nutrita schiera di proseliti che il manga e l'anime hanno fatto nel corso degli anni. Il risveglio di un nuovo potere (Parte 1) è il primo dei tre DLC che costituiscono il season pass, un contenuto aggiuntivo che costa 24,99€ e che, purtroppo, è partito col piede sbagliato. Ora vi spiegheremo che cosa non ci ha convinto, precisando che tireremo le somme sul season pass nella sua interezza solo tra qualche mese, dopo aver giocato la terza e ultima parte.

La battaglia degli dèi?

Il fatto che questo DLC includesse i personaggi di Whis e Bills ha fatto subito pensare l'ovvio. Dragon Ball Z: Kakarot ripercorre la famosa saga Z con Goku adulto, dall'arrivo dei Saiyan sulla Terra allo scontro con Bu che chiudeva il manga originale, perciò questo primo DLC non poteva che raccontare La battaglia degli déi, il lungometraggio del 2013 che poi è stato riadattato nelle prime quattordici puntate di Dragon Ball Super. E invece, una volta avviato il DLC dal menù apposito, ci siamo ritrovati nei panni di Goku e Vegeta sul pianeta degli déi, al cospetto di Whis, senza un vero e proprio motivo. Whis dichiara di aver osservato attentamente le gesta dei due Saiyan e di aver deciso di allenarli per far divertire il dio della distruzione Bills. La storia di questo DLC si esaurisce in una manciata di dialoghi senza grande senso, invitandoci quindi a scegliere se controllare Goku o Vegeta, unici personaggi selezionabili nel DLC anche per chi ha già completato la campagna e ha accesso a tutti gli altri Guerrieri Z, giocabili e non.

Sul pianeta degli déi non c'è praticamente nulla da fare e dispiace davvero che gli artisti di CyberConnect2 si siano impegnati tanto a disegnare una mappa così bella e particolareggiata, limitandosi poi a riempirla solo di Sfere Z da raccogliere. Gli unici PNG con cui possiamo interagire, poi, sono Whis, Bills e il pesce oracolo che funge da negozio e in seguito ci affiderà una banale missione secondaria per Vegeta. Bills passerà la maggior parte del tempo a sonnecchiare, affidando a Whis il compito di condurre la "campagna" di questo DLC, anche se chiamarla campagna è decisamente inopportuno. Whis, infatti, può allenarci in due modi diversi che si riducono comunque nel combattere sempre contro di lui. Il super allenamento consente di combattere Whis in fasce di livello progressive e di ricevere come ricompensa vari tipi di Acqua divina, un consumabile che assegna istantaneamente una determinata quantità di punti esperienza al personaggio su cui lo useremo, purché rientri nella relativa fascia di livelli. E già qui casca l'asino, perché se vogliamo incrementare il livello di Gohan, Piccolo e gli altri, dovremo necessariamente abbandonare il DLC e ricaricare la campagna normale.

L'altra tipologia di missioni, chiamate Allenamento spezzalimiti, è sostanzialmente la campagna vera e propria del DLC, pensata sia per chi ha completato la storia principale, sia per chi ha cominciato il gioco da poco. In questo senso, i nuovi giocatori potranno sfidare Whis in un certo numero di scontri a livello crescente, guadagnando alla fine del combattimento le varie trasformazioni di Goku e Vegeta. Ebbene sì, per qualche motivo, Whis è in grado di "regalare" a Goku o Vegeta i vari livelli di Super Saiyan o addirittura il potenziamento del Kaiohken senza che i nostri eroi affrontino le dure prove nell'avventura principale. Se avete già finito il gioco, sconfiggerete Whis in una manciata di minuti, ripetendo ogni scontro sia con Goku, sia con Vegeta, e ricevendo in ricompensa qualche Acqua divina quando Whis si sarà accorto che possedete già la capacità di trasformarvi nei vari Super Saiyan. E meno male che ci stava osservando, eh.

Superato l'Allenamento spezzalimiti con Whis, è la volta di affrontare lo scontro finale contro Bills a livello 100. Avendo scoperto che Goku e Vegeta non sono capaci di trasformarsi in Super Saiyan God, Whis teletrasporterà sul posto Gohan, Goten, Trunks e Trunks del futuro per compiere l'antico rituale Saiyan del lungometraggio: questa scena, oltre a storpiare la storia originale, è pigramente raccontata attraverso una semplice illustrazione, piuttosto che con una cinematica come praticamente tutto il resto del gioco. Lo scontro finale con Bills è dunque l'ultimo step da superare in questo DLC e a questo proposito vale la pena aprire una parentesi: Whis e Bills sono avversari impegnativi, se affrontati alla pari, ma ciò è dovuto ai pattern d'attacco erratici e ad alcune tecniche che è quasi impossibile schivare e che si può solo parare. Il design di questi encounter è tutt'altro che brillante, insomma, ma gli istanti finali dello scontro con Bills sono molto ben coreografati e nella spettacolare cinematica conclusiva ci hanno ricordato i CyberConnect2 dei momenti migliori della campagna normale.