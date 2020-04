PS5: l'evento di presentazione a giugno, la data è decisa secondo le ultime voci

Secondo le ultime voci di corridoio, diffuse dal reporter di GamesBeat Jeffrey Grubb, l'evento di presentazione di PS5 si terrà il 4 giugno 2020. Una data che sembra essere per diversi motivi plausibile e sarebbe stata decisa da Sony nelle scorse settimane.

Per chi non lo conoscesse Jeffrey Grubb è un reporter di GamesBeat, ma è anche famoso per aver svelato in passato la data di molti Nintendo Direct (prima dell'avvento della cam-girl), oltre che di altri eventi stampa. Insomma, non è l'ultimo arrivato. Questo, però, non vuol dire che le informazioni in suo possesso siano scritte sulla pietra: soprattutto in momenti come questi, nei quali la società occidentale è messa sotto scacco da un nemico invisibile, è impossibile dare per certe questo genere di informazioni. Persino quando diventano ufficiali, come è successo con The Last of Us 2 e tutti gli altri giochi rinviati.

Comunque, Jeffrey Grubb in un recente post sul forum di ResetEra, fa sapere che l'evento di presentazione di PS5 "attualmente è pianificato per il 4 giugno." Una data credibile, visto che si tratta di un giovedì e che si sposa con gli altri rumor di questi giorni. La Rivista Ufficiale PlayStation, infatti, ha promesso di raccontare tutti i dettagli sui nuovi giochi PS5 nel numero di giugno.

Questo, però, vuol dire che dovremo ancora attendere più di un mese prima di sapere qualcosa sulla nuova console di Sony, ma già l'avere una data concreta, sarebbe positivo.

Microsoft, invece, cosa farà? Anche Phil Spencer ha detto che la presentazione dei giochi Xbox Series X è imminente: il colosso di Redmond giocherà d'anticipo?