Fortnite, Ninja e SypherPK: "rimuovere il matchmaking basato sull'abilità non è una buona idea"

Forse non ve ne siete mai neppure accorti, ma Fortnite Battaglia Reale si basa ormai da mesi su un matchmaking legato alle abilità dei giocatori. Non parliamo di Arena, dove conta il punteggio ottenuto: anche le normali partite di Battaglia Reale tentano di abbinare tra loro giocatori più o meno abili allo stesso modo. Beh, tentavano. Adesso non è più così, e secondo Ninja e SypherPK non è affatto un bene.

Epic Games ha rimosso il matchmaking basato sulle abilità da Fortnite Capitolo 2 con l'Aggiornamento 12.50, senza fornire spiegazioni di sorta (quantomeno senza fornirne di convincenti). Ninja e SypherPK, nel corso di un loro recente streaming, sono tornati su questo punto della questione, il più urgente degli ultimi giorni secondo il loro parere. La scelta della rimozione non è una buona idea: concordano praticamente su tutto.

"Se adesso un sacco di persone che sanno giocare ricominciano a farlo nella normale modalità a squadre, sarà davvero molto, molto difficile vincere per i giocatori meno bravi" ha dichiarato Tyler "Ninja" Blevins, lo streamer più noto al mondo di Fortnite Battaglia Reale (e anche bravo pro player, benché si lamenti spesso di chi gioca con il controller). Anche secondo SypherPK il matchmaking legato alle abilità andrebbe reintrodotto, magari modificando il range di abbinamento in modo che diventi più flessibile. Ma comunque andrebbero evitate situazioni in cui giocatori novizi o non bravi vengano abbinati a veri e propri pro player fortissimi: la partita non sarebbe più divertente per nessuno, a questo punto.

E voi cosa ne pensate? Epic Games ha sbagliato nel rimuovere questo algoritmo? Oppure sono Ninja e compagnia a sbagliarsi nel criticare le scelte della società?