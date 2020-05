Pokémon GO, Sfida Classica 2020: Johto disponibile, tutte le missioni e le ricompense

Pokémon GO continua a proporre iniziative ed eventi agli Allenatori di tutto il mondo, così che possano svagarsi un po' dalla pandemia legata al Coronavirus. Nel momento in cui scriviamo è cominciata la Sfida Classica 2020: Johto, una nuova avventura che proseguirà nei prossimi sette giorni e proporrà premi molto speciali. Ve ne parliamo più diffusamente in questa breve guida.

La Sfida Classica 2020: Johto di Pokémon GO segue quella di Kanto della settimana che sta ormai per concludersi: potrete partecipare all'evento fino al prossimo 15 maggio 2020 alle ore 13:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo avrete accesso alle normali missioni quotidiane, debitamente riviste nelle ricompense e nelle richieste, e ad una super missione di ricerca sul campo speciale a tema Johto. E sì, potrete giocare tranquillamente da casa a Pokémon GO.

Innanzitutto qui di seguito vi riportiamo le nuove missioni disponibili su Pokémon GO, con relative ricompense.

Ed eccovi anche la missione di ricerca speciale suddivisa in varie fasi; ogni fase ha dei requisiti da portare a termine, e ovviamente tante belle ricompense imperdibili.

Parteciperete a questa nuova iniziativa legata a Pokémon GO? Chiaramente è probabile che terminata la settimana di Johto si passi direttamente a quella di Hoenn!