Xbox Series X, l'ex Mike Ybarra critica il format degli eventi mensili

Xbox Series X è stato protagonista due giorni fa di una presentazione che ha ricevuto parecchie critiche. Ebbene, al coro si è aggiunto anche l'ex Mike Ybarra, che ha espresso delle perplessità nei confronti dell'impostazione degli eventi mensili pensata da Microsoft.

Dopo i dubbi di un altro ex, Albert Penello, che è interrogato sul concetto di gameplay e dunque su di una comunicazione fuorviante, Ybarra ha scritto su Twitter che avrebbe preferito di gran lunga un format differente per il reveal dei giochi in uscita su Xbox Series X.

"Al posto di eventi mensili pensati per costruire hype nei confronti delle console di prossima generazione, datemi di volta in volta 20 minuti con uno o due sviluppatori che parlano del loro titolo in arrivo", ha scritto l'ex dirigente della divisione Xbox.

"Due persone che spieghino in che modo trarranno vantaggio dalla tecnologia next-gen, che mostrino un po' di gameplay e descrivano il loro punto di vista su quanto tutto ciò possa essere entusiasmante per i videogiocatori."

Insomma, Ybarra vorrebbe maggior concretezza in luogo di appuntamenti pensati per far crescere l'attesa ma che, come abbiamo visto, finiscono per creare aspettative che non è poi semplice soddisfare.