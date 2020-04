Fortnite, Aggiornamento 12.50: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer in un'immagine

L'Aggiornamento 12.50 di Fortnite Capitolo 2 è arrivato proprio oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Questo significa, come potrete facilmente immaginare, che dataminer e leaker si sono già messi all'opera, sviscerando per bene i file di gioco. E che sì, hanno trovato tutte le nuove skin.

Più precisamente, l'Aggiornamento 12.50 di Fortnite Capitolo 2 conteneva al suo interno otto nuovi costumi, che potrete vedere tutti quanti assieme qui di seguito, in una sola e pratica immagine. Nessuna skin leggendaria questa volta, ma ben tre epiche, quattro rare e una non comune. I prezzi si aggireranno tra i 1500 V-buck (15 euro al cambio) e gli 800 V-buck (otto euro).

Chiaramente è possibile che altri costumi siano nascosti per bene tra i file criptati, e in questo caso non resterà che attendere per saperne di più: vi terremo aggiornati. Sappiate inoltre che molte delle skin già presenti da mesi hanno ricevuto nella giornata di oggi uno stile aggiuntivo disponibile gratuitamente: correte a controllare nel vostro armadietto di gioco!

Sapete che di recente, a causa della chiusura in casa legata alla pandemia, i bambini giocando a Fortnite hanno congestionato la rete italiana? Speriamo non capiti nuovamente. Fateci sapere qual è la vostra preferita tra le nuove skin proposte da Epic Games.