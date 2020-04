Port Royale 4 ha una data di uscita, annunciata la beta su PC

Port Royale 4 ha una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione Windows godrà inoltre di una closed beta che si svolgerà a partire da oggi per gli utenti che hanno effettuato il preorder sullo store Kalypso.

Issa le vele e unisciti alle potenze coloniali spagnole, inglesi, francesi e olandesi in una lotta per la supremazia dei Caraibi ambientata nel XVII secolo. In Port Royale 4 assumerai il potere in una colonia, nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare a regnare e sviluppare il suo piccolo insediamento per trasformarlo in una frenetica città commerciale.

Potenzia le catene di produzione connettendo più isole e crea rotte commerciali complesse da una parte all'altra dei Caraibi, soddisfacendo il fabbisogno crescente delle città. Affidati alla minuziosa mappa navale per evitare zone tempestose, scogliere o acque basse.

Completa le missioni del viceré della tua nazione, ottenendo fama per sbloccare le strutture urbane, le navi e non solo. Conquista le città delle nazioni rivali o dai la caccia alle loro flotte con una lettera di marca, pur restando in guardia contro i pirati e altre navi corsare.

Per la prima volta nella serie le battaglie navali saranno a turni, con fino a 8 navi per combattimento e manovre tattiche da capitano in grado di capovolgere la sorte persino nella più disperata delle situazioni per conquistare la gloriosa vittoria.