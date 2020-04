PlayStation: ben 10.000 giochi supportano i Trofei

Attualmente i Trofei di PlayStation sono supportati da più di 10.000 giochi. L'importante traguardo è stato rilevato dal sito specializzato TrueTrophies, che per l'occasione ha pubblicato anche qualche informazione aggiuntiva su questa amatissima caratteristica.

Nati su PS3, ma presenti anche su PS Vita e PS4, i Trofei si sbloccano raggiungendo degli obiettivi fissati dagli sviluppatori nei giochi. Attualmente il 57% dei Trofei sono attivi su giochi per PS4, il 26% su PS3 e il 17% su PS Vita.

Stando agli sblocchi di trofei, tra i cinque titoli più giocati ci sono God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man e Uncharted 4: Fine di un ladro. L'ultimo titolo, GTA 5, è l'unico non esclusivo per PS4.

Le serie più popolari sono quella Call of Duty, seguita dalla serie Uncharted e da quella Assassin's Creed. Pensate che sbloccando tutti i Trofei dei giochi PlayStation, otterreste la bellezza di 297.265 riconoscimenti. Stando a TrueTrophies, tra i suoi utenti il livello medio di Trofei sbloccati per gioco è di 22, con 29 trofei di platino in media a testa.

E voi? Quale Trofeo sbloccato ricordate con più affetto? C'è n'è qualcuno che vi ha fatto penare particolarmente? Oppure non date alcuna importanza a questa caratteristica?