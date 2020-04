Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, il provato della beta

La popolare serie Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. sbarca finalmente su PlayStation 4 con Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON , conversione dell'omonimo cabinato uscito in Giappone ormai quattro anni fa che Bandai Namco ha continuato ad aggiornare nel tempo, rendendolo uno dei titoli più amati dai fan del mecha più famoso del mondo. Il prossimo 30 luglio ce lo ritroveremo anche in Italia e in tutto il resto del mondo con una release in contemporanea che lo sviluppatore nipponico ha anticipato attraverso un importante Network Test , mirato a scovare e correggere i punti deboli di quella modalità multigiocatore che rappresenterà il fulcro dell'esperienza. Essendo un titolo prevalentemente arcade, infatti, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON punta tutto sulla modalità cooperativa/competitiva a squadre e su un'infrastruttura online che dovrà reggere sulle proprie spalle il peso di questi spettacolari scontri tra Mobile Suit. Abbiamo provato il gioco anche noi e queste sono le nostre impressioni, generalmente positive ma non senza qualche riserva.

Come pilotare un Gundam

Prima di ogni altra cosa, è importante capire che Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON non è un vero picchiaduro a incontri, ma una sorta di "arena fighter" che mescola scontri ravvicinati e meccaniche sparatutto in ambienti completamente tridimensionali. Come da tradizione in questo franchise, il sistema di controllo non è esattamente tra i più intuitivi neppure su PlayStation 4, al netto delle varie scorciatoie assegnate ai dorsali e della possibilità di cambiare la mappatura del controller, sia esso il DualShock 4 o un arcade stick. Nonostante ciò, il primo scoglio da superare è proprio questo: imparare i comandi e le varie dinamiche del gameplay, che si intrecciano e qualche volta cambiano a seconda del Mobile Suit che stiamo giocando. Purtroppo la demo che abbiamo provato non prevede un tutorial o una modalità di addestramento, che abbiamo dovuto sostanzialmente inventarci giocando in modalità Free Battle contro la CPU impostata come inattiva.

Grazie a questo escamotage abbiamo potuto prendere confidenza con questo complicato sistema di controllo che si appoggia fondamentalmente su tre tasti principali: uno per sparare, un altro per attaccare in mischia, l'ultimo per saltare. Un altro tasto serve a cambiare bersaglio quando si combattono più giocatori, mentre gli altri tasti del controller, in particolare i summenzionati dorsali, servono come scorciatoia per le combinazioni dei tre tasti principali che attivano i colpi speciali a distanza e in mischia. Premendo l'attacco a distanza, l'attacco in mischia e il salto contemporaneamente - oppure semplicemente la scorciatoia predefinita R3 - si attiva il cosiddetto Extreme Burst, un power-up disponibile quando l'omonimo indicatore è carico almeno a metà e che il giocatore sceglie nella schermata di selezione del Mobile Suit tra tre tipi diversi di potenziamento: Shooting, che migliora i colpi a distanza e il tempo di ricarica delle armi da fuoco; Fighting, che migliora gli attacchi in mischia; Extended, che aumenta la difesa del Mobile Suit e garantisce la possibilità di usare subito l'Extreme Burst dopo la rigenerazione in caso di sconfitta. La stessa combinazione di tasti sotto l'effetto dell'Extreme Burst, inoltre, scatena un super attacco che cambia da mech a mech.

A queste dinamiche di base si congiunge una varietà di meccaniche che bisogna assolutamente assimilare se si vuole avere anche soltanto la minima speranza contro i giocatori più pratici. Il movimento legnoso e pesante dei Mobile Suit non si basa soltanto sullo spostamento degli stessi tramite levetta analogica, ma soprattutto sugli scatti e sulle propulsioni che consumano un altro indicatore chiamato Boost. Non è un caso se Bandai Namco ha mappato gli scatti sulla croce direzionale, garantendo ai giocatori meno abili la possibilità di scattare e schivare in ogni direzione molto più facilmente: la maggior parte degli attacchi in mischia e a distanza si può cancellare in uno scatto multidirezionale, il modo migliore per prolungare le combo ravvicinate o confondere il nemico con vere e proprie finte. Anche il fuoco ha una sua dinamica personalissima, incentrata sui tempi di ricarica delle varie armi - ogni Mobile Suit ne possiede diverse - e sulle munizioni, ma anche sulla distanza dal bersaglio che influisce sulla traiettoria dei colpi: entro un certo raggio, infatti, i colpi vanno sempre a segno, ma alla massima distanza è perfettamente possibile schivarli.