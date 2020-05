PlayStation Store, i giochi PS4 a meno di 10 euro nella promo Divertimento Continuo

PlayStation Store ha visto ieri il debutto di una nuova promo, Divertimento Continuo, con sconti su numerosi giochi PS4 e contenuti scaricabili. Nell'elenco spiccano alcuni titoli a meno di 10 euro: ecco quali sono.

Deus Ex: Mankind Divided può essere acquistato nella Digital Deluxe Edition per appena 6,29 euro anziché 44,99: un'offerta da non perdere per chi nutriva curiosità nei confronti dell'ultima avventura di Adam Jensen, l'agente speciale con innesti bionici che si muove nell'inquietante futuro dipinto dalla serie.

A pochi giorni dallo Star Wars Day troviamo inoltre Star Wars: Battlefront nella ricca Edizione Definitiva a soli 4,99 euro anziché 19,99: un prezzo così accessibile che potrebbe senz'altro ripopolare i server dello sparatutto prodotto da Electronic Arts.

Avete voglia di cimentarvi con un survival a base di zombie, anzi due? C'è la Dead Island - Definitive Collection a 7,99 euro anziché 29,99: il pacchetto include in un'unica soluzione le versioni rimasterizzate dei due capitoli della serie sviluppata da Techland, in cui dovremo affrontare orde di non-morti all'interno di ampi scenari open world.

Se invece volete dedicarvi a qualche frenetica gara clandestina, il Need for Speed Deluxe Bundle a 8,99 euro anziché 59,99 può essere la scelta giusta: si tratta di una raccolta composta da Need for Speed e Need for Speed: Rivals, due degli ultimi episodi della serie prodotta da Electronic Arts.

Gli appassionati di distruzione indiscriminata, infine, potranno divertirsi con la ricca XXL Edition di Just Cause 3, disponibile a 7,19 euro anziché 29,99, che include non solo il gioco base ma anche tutti i DLC e l'espansione Aria, Terra e Mare.