Dragon Ball Z, sexy Androide C18 e sexy Trunks del futuro nei cosplay di zerosuitsami

Se ogni giorno vi dilettate con le nostre proposte a tema cosplay, oggi 7 maggio 2020 potrete fare addirittura il bis: vi proporremo non un solo costume a tema Dragon Ball Z, ma ben due. Il primo è dedicato a sexy Androide C18, il secondo ad un altrettanto sexy Trunks in versione femminile.

Ma l'autrice, almeno lei, è sempre la stessa: la cosplayer zerosuitsam. L'artista in passato si è occupata di un numero incalcolabile di lavori a tema fumetti, serie TV, anime e manga, e su Instagram ha raccolto i due recenti cosplay dedicati al manga di Akira Toriyama. Ecco spiegata la presenza di due costumi nella stessa foto, non che vi dispiaccia ovviamente dato che entrambi sono molto curati. Dei due Androide C18 è di certo il più credibile, mentre ovviamente Trunks del futuro è stato rivisitato in chiave femminile e sensuale.

Ecco l'immagine dei cosplay di sexy Androide C18 e di Trunks del futuro in versione femminile: vi piacciono? Oppure la reinterpretazione dei personaggi (soprattutto del figlio di Vegeta) è eccessiva? Comunque, e se non siete troppo fiscali, dovrebbero interessarvi anche il cosplay di Jessica Nigri dedicato a Vegeta e poi il Radish in versione femminile di qualche tempo fa.