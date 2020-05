PGA Tour 2K21: annuncio, teaser trailer e prime info sulla simulazione di golf di 2K

2K Games ha annunciato oggi PGA Tour 2K21, la sua nuova simulazione di golf. Lo ha fatto attraverso un breve teaser trailer che rimanda al 14 maggio 2020, giorno nel quale arriveranno maggiori info sul gioco.

Non sappiamo, infatti, praticamente nulla sul gioco, se non che il percorso scelto per il trailer è il Players Stadium Course e che si dovrebbe trattare di una sorta di rebranding della serie The Golf Club. Il gioco, infatti, è sviluppato da HB Studio, lo sviluppatore di The Golf Club, The Golf Club 2 e The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour. PGA Tour 2K21 sembra, quindi, il passo successivo verso una posizione "ufficiale" all'interno della galassia 2K Sports e una nomenclatura più efficace. È successo lo stesso, per esempio, a NBA 2K Playgrounds 2 e allo sfortunato WWE 2k20.

Si tratta comunque dell'ennesimo passo che 2K sta facendo per tornare a contendere a EA il ruolo di publisher di riferimento per i giochi sportivi. I tempi di NFL 2K e NHL 2K sono ancora lontani, ma la direzione intrapresa sembra essere quella.

Maggiori informazioni su PGA Tour 2K21 saranno diffuse il 14 maggio 2020. Restate con noi.