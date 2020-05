Darwin Project chiude i battenti, i server verranno spenti entro fine anno

Darwin Project, il battle royale sviluppato da Scavenger, chiude i battenti: il gioco non è riuscito a ritagliarsi un base d'utenza sufficiente per il proprio sostentamento, e così i server verranno spenti entro la fine dell'anno.

Disponibile da gennaio 2020, Darwin Project ha provato a differenziarsi dagli altri multiplayer competitivi tramite l'introduzione di elementi survival e di un arsenale limitato a specifiche armi, proponendo match su scala ridotta.

Tuttavia non è stato abbastanza, come scritto dagli sviluppatori in un messaggio agli utenti: "Nel corso degli ultimi anni (Darwin Project è partito in Accesso Anticipato, NdR) abbiamo assistito una diminuzione del numero di giocatori, lavorando duramente per trovare delle soluzioni."

"Abbiamo verificato tutte le potenziali contromisure e i possibili scenari, ma sfortunatamente Darwin Project non è in grado di sostenersi e ciò ha portato a questa difficile decisione."

Darwin Project rimane un'esperienza free-to-play, dunque se volete provare il gioco potete ancora farlo finché i server non saranno spenti, scaricandolo da Steam, PlayStation Store o Xbox Store.