Alan Wake: Remedy celebra i 10 anni con una diretta in streaming, ma non illudetevi

Remedy, lo studio di sviluppo di Control e Max Payne, celebra i 10 anni di Alan Wake con una diretta in streaming. Il prossimo 14 maggio, infatti, lo studio sarà live per parlare del suo gioco e celebrare i primi 10 anni di vita della sua avventura.

Per non rischiare di finire nell'occhio del ciclone come Microsoft e Assassin's Creed Valhalla, lo studio finlandese avvisa tutti: si tratta di una celebrazione e non saranno fatti annunci.

La diretta, quindi, sarà incentrata sul passato. Al massimo ci sarà spazio per qualche aneddoto inedito, qualche retroscena curioso e cose di questo tipo. Sarà una diretta ricca di amore, ma con uno sguardo a quello che è stato.

In queste settimane, infatti, Remedy è impegnata in un progetto che pubblicherà sotto etichetta Epic Games Store, oltre che a completare lo sviluppo dei contenuti scaricabili di Control. E perché no di pensare ad una versione nextgen che possa sfruttare gli SSD e il ray-tracing delle nuove console.

L'appuntamento con lo studio di Sam Lake e Alan Wake è dunque fissato per il prossimo 14 maggio sulla pagina Facebook o su quella Twitter dello studio. Lo seguirete?