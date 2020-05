PUBG Mobile, dov'è finito l'Aggiornamento su Google Play Store?

Nelle scorse ore gli sviluppatori di Tencent Games hanno confermato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per PUBG Mobile, la versione per dispositivi Android e iOS del celebre Battle Royale, che così tanto influenzò anche la nascita di Fortnite. Eppure l'update 0.18.0 non sembra comparire sul Google Play Store di Android.

Le segnalazioni arrivano dai tantisismi giocatori che, fino al momento in cui scriviamo, non sono riusciti a trovare l'aggiornamento di PUBG Mobile sul Google Play Store; e che quindi non hanno potuto già mettere in download un update di ben 1,97 GIGA. Pare che il motivo vada ricercato nella modalità di distribuzione stessa dell'aggiornamento da parte degli sviluppatori: quest'ultimo non viene reso disponibile nello stesso momento in tutto il mondo, ma per gradi nei diversi paesi; e per altri gradi, poi, all'interno della stessa regione. Dunque è possibile che in Italia arrivi dopo che in America, e che non in tutta Italia sia disponibile esattamente allo stesso momento.

Se proprio non riuscite ad aspettare, potreste provare a cercare PUBG Mobile sulla versione del Google Play Store per Android disponibile su web browser, non si sa mai. Voi siete riusciti a mettere in download il nuovo aggiornamento?