Windows 10, crash continui per Call of Duty: Warzone a causa dell'ultimo aggiornamento?

Pare che nelle ultime ore alcuni problemi di Windows 10 stiano provocando crash fin troppo frequenti a Call of Duty: Warzone su PC; chiaramente, come saprete, il Battle Royale gratuito di Activision è disponibile anche su Personal Computer, ed è normale che una gran fetta degli utenti se lo goda da lì. Ma cosa sta succedendo, più nel dettaglio?

Si tratta di un problema più generale della Modalità Gioco di Windows 10 (la Game Mode), che secondo Guru3DS starebbe affliggendo non solo Call of Duty: Warzone, tra l'altro, ma anche tanti altri videogiochi (League of Legends, ad esempio). Mancano spiegazioni ufficiali, ma in molti credono che si tratti di un problema legato ai driver della GPU o dell'AMD Radeon RX 5000, che entrerebbero in conflitto con la Game Mode di Windows 10. >br< PCGamer avrebbe confermato che il problema non sarebbe esclusivo dell'AMD Radeon RX 5000: gli stessi crash affliggerebbero infatti anche vecchie versioni delle GPU di AMD o Nvidia. Questa fonte in particolare punta il dito contro l'ultimo aggiornamento di Windows 10, che tra i tanti problemi arrecati al PC avrebbe introdotto anche quelli della Modalità Gioco.

Per risolvere il problema, dunque, non vi resta che disabilitarla, e attendere miglioramenti o patch correttive con il prossimo Aggiornamento di Maggio 2020 per Windows 10; che tuttavia a sua volta dovrebbe peggiorare le condizioni dei videogiocatori su PC, quindi alla fin fine è probabile che ci si ritrovi in un vicolo cieco, almeno nei prossimi mesi.