Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar in un cosplay... di sé stessa?

Vi ricordate di Buffy l'ammazzavampiri, la serie TV dedicata all'omonima protagonista andata in onda tra il 1997 e il 2003 con ben sette stagioni? Ma sì, che ve la ricordate. Oggi, dopo diciassette anni, Sarah Michelle Gellar è tornata a rivestire i panni di Buffy, in modo tanto inatteso quanto originale.

Il tutto ancora una volta grazie al fantastico mondo dei cosplay e dei cosplayer: approfittando del periodo di quarantena in cui comunque non vi è evidentemente troppo da fare, Sarah Michelle Gellar ha recuperato il vestito del set, che le va ancora a meraviglia. Ed ecco che è tornata ad essere così la memorabile Buffy in un cosplay di... beh, di sé stessa.

Sarah Michelle Gellar ha poi postato la foto su Instagram dove, neanche a dirlo, ha raggiunto quasi 170.000 mi piace in pochissimo tempo. "Vestita per bene e senza un post odove andare #safeathome #prophecygirl" ha scritto in descrizione all'immagine, che potete trovare poco più avanti in questo articolo. Se invece preferite cosplay dedicati al mondo di anime e manga, abbiamo pur sempre per voi la sexy versione di Vegeta targata Jessica Nigri.