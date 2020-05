Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, entra in Spin Master

Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, entra nel board di Spin Master, la società di Bakugan, Hatchimals, PAW Patrol, GUND, Air Hogs e Sago Mini. Si tratta dell'ennesima collaborazione che Regginator si è trovato dopo la fine del suo percorso in Nintendo.

Nelle scorse settimane, infatti, vi avevamo parlato del fatto che Reggie Fils-Aimé è entrato nel consiglio di amministrazione di GameStop. Ma non solo: l'ex presidente di Nintendo of America è diventato Leader in Residence presso la Cornell University e collabora anche coi The Game Awards.

L'ultima sua mossa è stata quella di unirsi a Spin Master Corp, la società di Bakugan, Hatchimals, PAW Patrol, GUND, Air Hogs, Sago Mini e la Sabbia Kinetica. Una compagnia definita dallo stesso Reggie come una "forza innovativa nell'industria dei giochi globale".

Fils-Aimé, assieme a Christina Miller, ex presidente della sezione Kids Young Adults and Classic Division di WarnerMedia, siederanno nel board della compagnia. La società è attiva in tutti i settori dei giochi per bambini, dalle serie televisive, ai videogiochi, passando, ovviamente, per i balocchi fisici.

Cosa ne pensate di questa scelta da parte di Reggie?