Control avrà le DLSS 2.0 su GeForce Now: in arrivo tanti nuovi giochi sul servizio Nvidia

Control supporterà la tecnologia DLSS 2.0 su GeForce Now. Il servizio di gaming in streaming di Nvidia si arricchisce anche con tanti nuovi giochi compatibili come Mechwarrior 5: Mercenaries, Assassin's Creed Brotherhood e Deliver Us The Moon.

Nvidia continua a spingere sul servizio GeForce Now. Se da una parte ci sono produttori che ritirano il loro supporto come Xbox Game Studios, Warner Bros, Codemasters e Klei, dall'altra si aggiungono altri giochi al servizio, alcuni dei quali con caratteristiche tecniche davvero notevoli. Come per esempio Control.

Grazie alla potenza dell'AI e delle GPU RTX, la tecnologia DLSS 2.0 consente di avere nuovi effetti visivi nei giochi senza necessariamente aumentare la capacità computazionale. La nuova e migliorata rete neurale di deep learning di Nvidia, infatti, aumenta i frame rate generando immagini belle e nitide per i giochi.

Questa tecnologia è ora disponibile su Geforce NOW e consente di migliorare le impostazioni grafiche mantenendo un frame rate fluido e privo di interferenze. Il primo gioco a supportare il DLSS 2.0 su Geforce NOW è Control. Altri giochi, tra cui Mechwarrior 5: Mercenaries e Deliver Us The Moon, riceveranno il supporto della tecnologia prossimamente.

Questa settimana, inoltre, 21 nuovi titoli approdano su Geforce NOW, tra cui Snowrunner e Moving Out, appena recensiti sulle nostre pagine. Questa è la recensione di Snowrunner mentre qui potete trovare la recensione di Moving Out.

Ecco l'elenco completo delle novità: