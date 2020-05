PS5 e caratteristiche extra delle RDNA 3 sono "una follia" per Digital Foundry

I rumor che vorrebbero PS5 compatibile con alcune caratteristiche extra che saranno contenute nelle RDNA 3 sono "una follia". Alex Battaglia di Digital Foundry non le manda a dire a Tidux e alle altre persone che stanno speculando sulle caratteristiche tecniche della console next-gen di Sony.

Con un tweet piuttosto sintetico, ma anche piuttosto chiaro, Alex Battaglia, content producer di Digital Foundry, prova a chiudere il filone di speculazioni aperto dal noto "insider" Tidux qualche ora fa. Ve ne avevamo parlato in questa notizia.

Digital Foundry è quella pubblicazione specializzata in tecnologia che in queste settimane ha avuto il privilegio di essere stata usata sia da Microsoft che da Sony come veicolo per parlare dei loro hardware con contenuti di prima mano. Quindi le informazioni che giungono da quelle parti hanno una certa attendibilità, anche se spesso sono cose che vanno interpretate, dato che tutto quello che può essere o non essere detto da loro sarà sicuramente coperto da accordi di non diffusione con i vari produttori. Ma non sembra questo il caso.

Intervenendo nel dibattito "PS5 avrà o non avrà delle caratteristiche extra prese dalle RDNA3 [la nuova generazione di schede grafiche di AMD non ancora annunciata NdR]", infatti, Battaglia ha detto semplicemente: "RDNA 3? Eh? Caratteristiche extra? Ma di quali assurdità stanno parlando queste persone?".

Un commento piuttosto auto esplicativo. Le ultime voci dicono che Sony presenterà novità di PS5 i primi giorni di giugno, mentre Microsoft lo farà il prossimo 7 maggio.