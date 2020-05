The Lord of the Rings: Gollum, prime immagini per il gioco de Il Signore degli Anelli

Sono trapelate le prime immagini de The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo gioco dedicato ad uno dei personaggi centrali de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: Gollum. Per chi non lo sapesse si tratta di un'avventura sviluppata da Daedalic Entertainment in arrivo anche per le console di nuova generazione.

Di The Lord of the Rings: Gollum ve ne avevamo parlato qualche settimana fa in questa anteprima di The Lord of the Rings: Gollum. Questo nuovo leak arriva qualche giorno prima della conferenza nella quale Microsoft mostrerà i primi giochi per Xbox Series X, cosa che ci fa supporre che l'ultima fatica di Daedalic Entertainment sarà presente tra le produzioni terze parti mostrate.

The Lord of the Rings: Gollum sarà un'avventura ambientata nell'universo de Il Signore degli Anelli, dove dovremo controllare il complesso, ma affascinante Gollum all'interno di tutta una serie di ambientazioni in grado di riprendere molte delle tematiche e della lore della celebre opera di Tolkien.

Si tratterà di un gioco prevalentemente stealth, nonostante ogni tanto l'ex hobbit dovrà uccidere qualche nemico per potersi mantenere al sicuro. Di particolare interesse sarà la gestione della duplice personalità di Gollum/Smeagol: durante l'avventura (come si può vedere anche dalla prima immagine qui sotto) dovremo scegliere tra diversi tratti della personalità del protagonista. Una cosa che dovrebbe modificare sia l'evolversi della storia che il carattere della creatura.

The Lord of the Rings: Gollum arriverà su "tutte le piattaforme rilevanti". Speriamo di avere molte più informazioni a breve.